«Перерыва не было»: Натали рассказала о возвращении на сцену после смерти мужа

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица порадовала поклонников новой композицией.

Пропавшая с новостной ленты певица Натали отрицает, что брала творческую паузу. После смерти ее мужа продюсера Александра Рудина работа помогла знаменитости отвлечься и пережить тяжелый период. Редкий комментарий она дала KP.RU.

Минувшим летом Натали заявила об уходе из жизни своего супруга. С того времени певица перестала появляться в публичном поле. Однако недавно, по данным некоторых СМИ, Натали решила вернуться на сцену, понизив свой гонорар с двух миллионов рублей до одного.

«Во-первых, я таких цен даже и не знаю. Во-вторых, я никуда и не уходила вообще. Как была работа, так и есть <…> После трагичных событий у меня никакого перерыва не было, кроме концерта в день похорон. У меня перерыв, как бы сказать, с телевидением и с интервью. Это приостановила. А работа — как раз то, что мне, в общем-то, помогало всегда», — отметила певица.

Карьера артистки не приостановлена, однако шумного появления звезды на экранах ждать не стоит. В данный момент она выбрала для себя спокойную и комфортную жизнь. Недавно она даже порадовала поклонников новой песней «Хоопонопоно».

«На что хватает энергии, то и делаю. Получились клип и песня. А концерты потихонечку даю. Про цены, честно сказать, вообще не знаю. Этим всегда занимался директор, и продолжает заниматься. Меня сейчас это не очень волнует, я в другом режиме функционирую», — добавила исполнительница хита «О, Боже, какой мужчина».

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли Натали вернуть себе популярность после смерти мужа.