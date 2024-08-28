Тело убитой на Маврикии россиянки Шамигуловой доставили в Башкирию

Фото: Instagram* / zalia_a

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Дата похорон пока не известна.

Тело жестоко убитой на Маврикии россиянки Залии Шамигуловой доставили в Башкирию. Об этом сообщила тетя погибшей Гульназ Туктамышова в комментарии для 74.RU.

«Тело доставили, по поводу похорон пока ничего не могу сказать, потому что только-только привезли тело», — рассказала собеседница.

Он также отметила, что Шамигулову похоронят по башкирским народным обычаям.

Учительница из Башкирии отправилась отдыхать на Маврикий вместе с подругой в начале лета. О пропаже девушки стало известно 17 августа, заявлению в полицию написала подруга россиянки, когда Шамигулова не вернулась домой.

Позже выяснилось, что в этот день она должна была встретиться с молодым человеком. Он был задержан несколько дней спустя, а 22 августа он показал, где закопал ее труп с многочисленными колото-резанными ранениями. Мужчина заявил, что собирался сделать Шамигуловой предложение руки и сердца, но узнал, что она ему изменяет. В ходе ссоры он нанес россиянке смертельные раны, а затем спрятал тело.

Ранее 5-tv.ru сообщал все известные подробности о судьбе Залии Шамигуловой, найденной убитой на Маврикии.