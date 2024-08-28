Пырнули ножом и скрылись: задержаны подозреваемые в покушении на таксиста

В Балашихе задержали двух подозреваемых в покушении на убийство таксиста

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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За жизнь водителя борются врачи.

Правоохранители задержали в городе Балашиха Московской области двух подозреваемых в покушении на убийство таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

«В ночь с 23 на 24 августа 2024 года в автомобиле такси, припаркованном на проезжей части по улице Советская в городе Балашихе обнаружен в бессознательном состоянии водитель с проникающей раной шеи. При госпитализации мужчина успел сообщить о том, что стал жертвой двух молодых пассажиров», — напомнили в Telegram-канале ведомства.

Как удалось остановить следствию, двое задержанных сели в автомобиль к таксисту и проследовали с ним до Балашихи. На месте между водителем и пассажирами завязался конфликт из-за оплаты, в результате которого один из мужчин ударил таксиста ножом в шею. Пострадавший оказал сопротивление преступникам и выбил нож из их рук, после чего подозреваемые скрылись.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Таксист находится в больнице в тяжелом состоянии, за его жизнь до сих пор борются врачи.

Следствие планирует объявить о мере пресечения для подозреваемых.

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