Скончался создатель книжной империи Barnes & Noble Леонард Риджио

Фото: Seth Wenig / ТАСС

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Он долгое время боролся с болезнью Альцгеймера.

Бывший председатель совета директоров американской сети книжных магазинов Barnes & Noble Леонард Риджио умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление его семьи.

По словам его родных, Риджио умер 27 августа после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера.

«Его лидерство длилось десятилетиями, в течение которых он не только развивал компанию, но и воспитывал культуру инноваций и любовь к чтению», — говорится в заявлении Barnes & Noble.

Риджио возглавлял компанию практически пять десятилетий и только в 2019 году ушел на пенсию.

Ранее 5-tv.ru писал, что потерявший сознание во время матча футболист Хуан Искьердо умер в 27 лет. Искьердо потерял сознание 22 августа во время матча Кубка Либертадорес с бразильским «Сан-Паулу». Уругвайский футболист упал прямо посреди поля спустя 84 минуты матча, его экстренно госпитализировали в больницу. В Уругвае приостановили чемпионат страны после произошедшего инцидента.