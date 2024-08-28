«Хотя бы на минутку»: Роман Костомаров скучает по прежней жизни

Роман Костомаров признался, что скучает по прежней жизни до ампутации

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Фигурист опубликовал трогательный пост.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что скучает по прежней жизни. Фигурист поделился в социальных сетях архивным фото, которое было сделано до ампутации.

«Вроде лет уже много, но я по-прежнему мечтаю о волшебной палочке хотя бы на одну минутку… Так много можно было бы изменить», — написал Роман.

Подписчики и коллеги фигуриста написали слова поддержки в комментариях к посту. И напомнили ему, что своим примером он поддержал миллионы людей.

«Вам Бог дал пройти путь практически Иисуса Христа. Это, наверное, слишком сильное сравнение, но пришло же оно мне в голову! Сколько людей поверили в себя! Сколько душ вы спасли! Сколько уничтожили отчаяний! Разве можно о таком жалеть? Вы показали, на что способна воля», — написал в комментариях актер театра и кино Андрей Леонов.

Роман Костомаров известен как человек, который не сдается, несмотря на трудности. В начале 2023 года он попал в больницу из-за пневмонии.

На фоне ослабленного иммунитета и осложнений после операции у спортсмена развился сепсис, он спровоцировал появление гангрены. Чтобы спасти жизнь фигуриста, врачи вынуждены были ампутировать пораженные конечности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров с женой провел тренировку в Москве.