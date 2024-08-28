Лихорадка Западного Нила в России: что это за болезнь и насколько она опасна

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Некоторые эксперты полагают, что она может перерасти в эпидемию.

В последнее время прессу буквально заполонили новости о болезни, название которой вы, скорее всего, не слышали никогда прежде, — лихорадка Западного Нила. В этом обстоятельстве нет ничего удивительного — 28 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что среднемноголетний уровень заболеваемости этим вирусом в России вырос на 13% в 2024 году. Случаи заражения зарегистрированы в 22 регионах нашей страны. Подробнее о том, что это за болезнь, насколько она опасна и как от нее защититься — читайте в материале 5-tv.ru.

Что такое лихорадка Западного Нила

Лихорадка Западного Нила является вирусным природно-очаговым инфекционным заболеванием, патогенез и механизм заражения которого изучены не до конца. Один из главных источников распространения вируса — различные виды птиц, однако инфицирование людей чаще всего происходит через комаров.

Одними из основных симптомов заболевания являются боль в глазах и общая слабость. Кроме того, к ним относятся интенсивная головная боль, боли в мышцах, пояснице и суставах. Инкубационный период обычно составляет от двух до шести дней, но может продолжаться от двух до 14 дней, а у людей с ослабленным иммунитетом он может продлиться несколько недель.

При длительном течении заболевания у пациентов могут проявляться заторможенность, нарушения движений и чувствительности, судороги и потеря сознания.

Как отметили в Роспотребнадзоре, эта заболевание распространено в странах с жарким климатом, однако оно также иногда встречается в южных регионах России. Сегодня комары-переносчики лихорадки способны долетать до Центральной части РФ и Поволжья.

Чем грозит заражение лихорадкой Западного Нила

Как мы уже говорили ранее, это заболевание чаще всего передается через укусы насекомых. При бытовом контакте ей заразиться невозможно — инфицированный человек не опасен для окружающих.

Примерно у 80% зараженных инфекция протекает бессимптомно. В оставшихся 20% случаев могут наблюдаться резкое повышение температуры, озноб, слабость, ломота в теле. Иногда заболевание сопровождается появлением кожной сыпи, разбуханием лимфоузлов, головной болью и болью в глазах.

Наиболее тяжелые формы лихорадки Западного Нила возникают при поражении вирусом центральной нервной системы. Они нередко приводят к серьезным осложнениям из-за воспаления головного мозга, мозговой оболочки, спинного мозга и других органов ЦНС.

В этих случаях у пациента могут наблюдаться неконтролируемое повышение температуры, сильная головная боль, дезориентация, спутанность сознания, ригидность мышц шеи, судороги, рвота, паралич конечностей, резкая слабость в руках и ногах. При отсутствии лечения это может привести к летальному исходу.

Как защититься от лихорадки Западного Нила

На сегодняшний день эта болезнь изучена крайне мало, вакцины от нее пока не существует. Наилучшим способом защититься от лихорадки является профилактика от укусов комаров и присасывания клещей, а также их раннее удаление.

Инфицированных лихорадкой Западного Нила пациентов экстренно госпитализируют. Медики контролируют динамику состояния пострадавших — следят за работой сердчено-сосудистой системы, дыханием, функциями почек, температурой и другими жизненно важными показателями. В запущенных случаях у заболевших диагностируют отек мозга, который устраняют врачи.

Тем же заболевшим, по кому лихорадка ударила не так серьезно, прописывают обильное питье, постельный режим и диету. При благоприятном исходе симптомы этой болезни исчезают в течение восьми дней.

В условиях нынешней ситуации с распространением вируса в России рекомендуется обращаться за медицинской помощью при первых симптомах заболевания. При отсутствии лечения болезнь может привести к летальному исходу.

Лихорадка Западного Нила может перерасти в новую эпидемию?

Абсолютное большинство экспертов сходятся во мнении, что эта болезнь никогда не достигнет масштабов эпидемии. Во-первых, комары, которые переносят лихорадку, обитают только в ряде регионов по всей нашей планеты, при том только в теплых. Зиму эти насекомые точно не переживут. К тому же, вирус не передается от человека к человеку, поэтому, завезти болезнь из одной страны в другую также не выйдет.

Однако по этому поводу существует и альтернативное мнение. Так, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров в беседе с РИА Новости заявил, что изменение климата может привести к увеличению числу комаров, переносящих лихорадку.

«В недавней статье ученые из Института тропической медицины имени Сеченова показали, что повышение температуры на один градус Цельсия приводит к увеличению численности комаров Aedes и Culex на рекордные 10–15%», — отметил собеседник агентства.

Петров убежден, что сократить число инфицированных можно борьбой по контролю популяции этих насекомых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как лихорадка Западного Нила проникла в Россию.