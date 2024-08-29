«Фонд жены»: как не остаться нищей при разводе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Чаще всего во время расторжения брака в финансовом плане страдает именно женщина.

В России продолжает расти количество разводов. Отрицательно это влияет не только на демографию страны, но и на судьбы отдельно взятых людей. Зачастую при разводе страдает женщина, в особенности, если во время совместного проживания с супругом она не работала. Как не остаться нищей при разводе — в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Марина Философ.

Эксперт напомнила, что браком считается только официально оформленные отношения, зарегистрированные в ЗАГСе. В этом случае, если супруги не прибегали к заключению брачного контракта, при разводе все совместно нажитое имущество делится пополам.

«Если вы живете в паре и понимаете, что мужчина покупает что-то и оформляет на свою маму, сестру или бизнес, то надо задуматься, что происходит?» — предупредила психолог.

По ее словам, в этом случае женщина рискует остаться ни с чем при разводе. На помощь может прийти брачный договор, в котором указано, что и кому достанется, если супруги решат разорвать отношения.

«На мой взгляд, есть хорошее решение, которое, может быть, не юридическое, а человеческое. История ведь не только про развод, но и про смерть. Когда мужчина умирает, женщина же тоже остается одна. Те женщины, которые работают и зарабатывают — у них все хорошо. А вот те, которые занимаются только домом, они, конечно, в уязвимом положении», — отметила Философ.

Психолог считает, что при таком раскладе женщине необходимо заранее обговорить с мужем — что будет с ней при возникновении непредвиденных ситуаций. Возможно, супруги решат завести что-то вроде копилки, в которую будут поступать средства жены.

«Это неприкосновенный фонд жены. Хорошо бы и в брачном договоре прописать, что эти деньги в случае развода принадлежат только ей», — советует эксперт.

Однако Философ подчеркнула, что рассчитывать только на скопленные специально для вас супругом деньги не стоит. Отличным решением может стать доля жены в бизнесе мужа, если таковой у него имеется. К тому же, никогда не стоит забывать о собственном развитие. Женщина, которая умеет зарабатывать и распоряжаться финансами, никогда не столкнется с плачевной жизненной ситуацией, заключила психолог.

Ранее 5-tv.ru передавал решение Верховного суда по делу, в котором супруг переписал на мать для приобретенные в браке квартиры, чтобы при разводе не делить их с женой.