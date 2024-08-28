В Белгородской области провели учения по эвакуации людей

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В школах приготовили укрытия, на окна наклеивают бронепленку.

В приграничной зоне Белгородской области, где не было эвакуации, готовятся к новому учебному году. 113 школ переведут на дистанционный формат. В остальных учебных заведениях усиливают защиту — наклеивают бронепленки на окна, организовывают укрытия. Как вести себя во время ракетной опасности учат местных жителей всех вОзрастов. За тем, как проводятся тренировки, наблюдал Алексей Полторанин.

По легенде учений поселок оказался в опасной зоне, людей нужно эвакуировать. С собой только самое необходимое: личные вещи и документы. Волонтеры помогают комфортно и безопасно разместиться в автобусе. Вся тренировка длится меньше 15 минут.

«Находим все новые, уже отработанные механизмы, чтобы максимально быстро и безопасно эвакуировать население в безопасные районы», — рассказал заместитель главы администрации Ракитянского района Александр Еременко.

Подобные учения — мера вынужденная. Несколько дней назад Ракитное впервые подверглось обстрелу со стороны ВСУ, пять человек погибли. Владимир потерял супругу. Услышав грохот, она пошла к выходу, в этот момент раздался второй взрыв.

«Я выскочил сюда, в спальню ту. Бабушка молчит, я в эту спаленку — бабушка молчит. Тут я уже понял, что бабушки нету. Вышел, она, бедненькая, лежит», — не может сдержать слез Владимир Петриков.

Украинские боевики обстреляли поселок кассетными боеприпасами. До границы отсюда чуть больше 23 километров, достает тяжелая артиллерия. Но никаких военных объектов в поселке нет и никогда не было. И сейчас здесь только ремонтные бригады, а на остановках и возле школ начали появляться модульные укрытия.

Защиту усиливают и в самих школах. На окна наносят бронепленку, она должна спасти от осколков.

«Последнюю неделю и вчера было очень шумно», — сказала тьютор средней школы поселка Ракитное Людмила Сподина.

Только в этом здании нужно оклеить окна 30 кабинетов, а еще спортзала и столовой. Директор показывает и укрытие на случай тревоги. Подвальное помещение полностью подготовлено: есть стулья, питьевая вода, аптечка, стерильные салфетки. В образовательном учреждении около 600 детей, среди них есть и дошколята. На время ракетной опасности занятия приостановят, а детей будут организованно спускать вниз. Все действия педагогов доведены до автоматизма. Дети уже тоже знают, как себя вести.

В самом Ракитном сейчас относительно спокойно. Воздушная тревога периодически срабатывает, чаще по ночам, но пока об эвакуации села речи нет.