«Как арбузы и яблоки»: можно ли похудеть с помощью пивной диеты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; Из личного архива Олега Ирышкина; 5-tv.ru

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Существует мнение, что подобный подход ускорит потерю веса. Но так ли это на самом деле?

Утверждение о том, что пивная диета способствует быстрому похудению, нельзя назвать правдоподобным. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-диетолог Олег Ирышкин.

По его словам, тот факт, что в пиве меньше калорий и сахара, чем, например, в практически любом соке, не способствует ускоренному избавлению от лишнего веса. Более того, этот напиток вообще нельзя рассматривать как компонент диеты, ведь сам по себе он не насыщает. Подвох заключается еще и в том, что с пивом обычно употребляются весьма высококалорийные закуски, например, сухарики, чипсы или колбаса.

По мнению врача, лучший диетический напиток — это вода.

«Даже если вы будете только пиво пить, вы снижаете вес не за счет того, что это якобы пиво помогает снизить. А в первую очередь за счет того, что вы не едите какую-либо калорийную еду. То же самое можно сказать и про яблоки. Также на яблоках можно похудеть, на арбузе можно похудеть», — объясняет Ирышкин.

Таким образом в теории похудеть можно на любом другом низкокалорийном алкогольном напитке. При одном условии: если человек не будет его закусывать.

«Но все-таки люди, которые употребляют пиво регулярно, — это те люди, которые в первую очередь едят высококалорийную пищу, запивая пивом. И поэтому образуются жировые отложения. У мужчин чаще всего в брюшной полости», — отмечает специалист.

Кроме того, алкогольные напитки сами по себе приводят к задержке жидкости, что тоже дает прибавку массы тела. По мнению врача, важно следить за количеством сахара, углеводов и калорий в составе напитков.

«Чаще всего прибавка веса — из-за избытка потребления калорий, это раз. Из-за неправильного распределения углеводов и жиров. То есть мы реально слишком много едим углеводов, слишком много едим жиров и слишком мало едим белка. Вместо того, чтобы выставить свой здоровый рацион, мы придумываем такие причудливые диеты», — заключает Ирышкин.

Ранее 5-tv.ru писал, употребление алкоголя может привести к импотенции в 35 лет — пиво тоже несет угрозу.