Сгорел ярким пламенем: ВС РФ дроном уничтожили украинский танк под Курском

Армия РФ с помощью FPV-дрона уничтожила танк ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Противник продолжает нести потери на поле боя.

Группировка войск «Север» армии РФ в ходе разведывательных мероприятий в приграничье Курской области выявили движение и стрельбу танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). По военной технике противника нанесли удар с воздуха — цель была успешно уничтожена. Соответствующие кадры показали в Минобороны России.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танку противника. В результате прямого попадания FPV-дрона танк боевиков ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки ВС РФ ликвидировали до 380 боевиков ВСУ в Курской области.