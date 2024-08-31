От чипсов до мяса: сколько можно хранить продукты в открытом виде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernhard Kreutzer; Из личного архива Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Например, размороженную курицу нужно приготовить в течение 12 часов.

Срок хранения продуктов напрямую зависит от их сорта и исходного состояния. Кроме того, важную роль играют условия хранения и транспортировки. Об этом рассказала в беседе с 5-tv.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Например, огурцы с грядки будут храниться дольше, чем тот же продукт из магазина.

«Но все зависит от исходного состояния огурца, как я уже сказала. Потому что, к примеру, есть специальный ГОСТ на хранение огурцов. Там две недели огурцы могут храниться, но при температуре приблизительно 10-15 градусов в холодильнике, холоднее комнатной температуры», — объяснила эксперт.

В то время как огурцы, собранные с грядки, можно хранить не более двух недель при температуре около десяти градусов.

Срок хранения мясных продуктов тоже варьируется в зависимости от исходного состояния, условий транспортировки и многих других факторов.

К примеру, курицу в размороженном виде рекомендуется приготовить в течение этого же дня — не стоит хранить ее больше 12 часов в холодильнике. В то время как говядина может пролежать подольше, но не более суток.

Соломатина отметила, что приготовленную курицу стоит хранить не больше двух-трех дней, а говядину — трех-четырех дней.

«Главное, какая температура в холодильнике, так как она тоже может варьироваться. И где мы храним продукты — ближе к морозилке или дальше», — объяснила Елена.

Те же принципы относятся и к хранению зелени.

«Зелень тоже бывает разная: какая-то хранится больше, какая-то меньше. Как мы ее завернули, в пакет убрали или просто в горшочке. И опять же, сорвали мы только что ее на собственной грядке или купили в магазине», — говорит Соломатина.

С продуктами питания, такими как чипсы, сухарики и различные снеки тоже нужно быть осторожными, а также следить за соблюдением срока годности на упаковке. Однако, по словам Елены Соломатиной, на качество продукта может повлиять и неправильные условия хранения.

«Может быть, они стояли на витрине, куда солнце падает и поэтому не соблюдены были условия хранения. Хотя такие продукты должны быть в защищенном пакете, но все равно он может нагреться на солнце», — объяснила она.

То же самое касается газированных напитков. После воздействия солнечных лучей жидкость может испортиться и привести к отравлению.

Важно следить за условиями хранения продуктов и не употреблять их по истечению срока годности, так как это чревато серьезными последствиями. Главными признаками отравления организма, по словам эксперта, являются боли в животе, тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела, слабость. Другие же симптомы зависят от того продукта, который был съеден.

«Одно дело съесть чего-нибудь с гнильцой, зелень или огурец — пострадает печень и, может быть, ярко выраженного не будет отравления. А если употребить мясо или ту же курицу — появится сальмонеллез и все это может привести и к госпитализации», — заключила Елена.

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