В Волгоградской области простились с сотрудниками ФСИН, погибшими при захвате ИК-19

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ЧП произошло днем 23 августа в городе Суровикино.

В Волгоградской области состоялась церемония прощания с сотрудниками ИК-19, которые погибли при захвате группой заключенных. Об этом сообщил глава Суровикинского муниципального района Роман Слива в своем Telegram-канале.

«Родные, близкие, друзья, коллеги, представители власти, знакомые и просто жители города, принявшие трагедию близко к сердцу, проводили в последний путь Гордополова Сергея Борисовича, Кречетова Ивана Григорьевича, Чернушкина Виктора Викторовича», — написал чиновник.

Слива выразил соболезнования и слова поддержки всем родным и близким погибших.

ЧП произошло днем 23 августа в ИК-19 города Суровикино. Группа заключенных напала на сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) и взяла их в заложники.

Осужденные были вооружены. Спецназ брал колонию штурмом. В результате операции все заложники были освобождены, а преступники нейтрализованы. К несчастью, погибли четверо сотрудников ИК-19.

Правоохранители выясняют, как заключенные смогли завладеть оружием. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а в колонии усилены меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие пытается выявить возможных сообщников захвата колонии номер 19 в Суровикино.