В Кировской области сбили несколько беспилотников ВСУ: что известно

Фото: © РИА Новости

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После атаки на одном из комбинатов вспыхнул пожар.

В Кировской области отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.

«Сегодня с 10 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината „Зенит“ в Котельниче и загорелись», — написал Соколов.

По его словам возгорание было оперативно ликвидировано. Повреждений, как и приостановки работы предприятия, удалось не допустить.

Соколов подчеркнул, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

По информации Минобороны РФ, за минувшую ночь над территорией России были сбиты 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Восемь дронов были ликвидированы в небе над Воронежской областью, а еще четыре — над Ростовской.

Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Саратов. Одна местная жительница была госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами, еще троим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.