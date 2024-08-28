«Их зомбируют»: глава Ингушетии связал предотвращенный теракт с событиями в Дагестане

Фото: © РИА Новости

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Из-за произошедших в республике событий в июне погибли 22 человека, включая силовиков и священника.

Задержанные в Ингушетии шестеро россиян собирались осуществить теракт, подобный событиям, произошедшим в июне в Дагестане. Подозреваемые планировали напасть на церкви и правоохранителей. Об этом заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.

«Теракт собирались осуществить по тому же лекалу, что и недавние события в Дагестане, когда в ходе нападения террористов был убит священнослужитель и 15 правоохранителей», — написал он.

Калиматов подчеркнул, что молодежь, не обладающая необходимыми религиозными знаниями, легко попадается в ловушку идеологов радикального ислама. Поскольку «их фактически зомбируют», такие люди могут идти против семьи, закона и готовы убивать.

«Продолжаются попытки дестабилизировать обстановку в России, и Северный Кавказ они считают самым уязвимым местом для достижения своих целей», — добавил глава Ингушетии.

Теракт в Дагестане

Вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики атаковали два города в Дагестане. В Дербенте преступники открыли огонь по синагоге и православному храму, а в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. Кроме того, в храмах после нападения начались пожары.

Жертвами терактов стали 22 человека, среди них полицейские и священник. В ходе контртеррористической операции пять боевиков были ликвидированы. Их личности установлены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала в Ингушетии шестерых местных жителей, готовивших нападения на церкви и силовиков. У подозреваемых нашли оружие и взрывные устройства. Возбуждены уголовные дела.