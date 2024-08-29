Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певец снова становится публичным после практически 20-летнего забытья.

Пропавший из поля зрения СМИ и поклонников почти 20 лет назад певец Андрей Губин внезапно решил вернуться из забытья и возродить свою некогда успешную карьеру. Продюсер Евгений Морозов в разговоре с изданием aif.ru со скепсисом оценил затею звезды 90-х и объяснил, почему тот вряд ли сможет вновь привлечь внимание публики.

Продюсер считает, что Губин никогда и не был особо популярным исполнителем. Его песни были на слуху, однако он сам как личность мало кого интересовал. Как вспоминает Морозов, в лучшие годы Губин с трудом собирал около 40% зала, а сегодня вряд ли наберет хотя бы 5%.

Да и гонорар у певца по современным меркам смешной — всего 350 тысяч рублей, и это при учете современных цен на организацию выступления, которые достигают шести-семи миллионов.

«В России огромнейший спад на концерты любых артистов. Даже Киркоров взял паузу своей деятельности до конца года. Потому что никуда не делись серьезные требования МЧС, полиции к организации мероприятий, они ведут к серьезному увеличению расходов. Вам такие прайсы вкатят за охрану правопорядка, что вы сойдете с ума. Поэтому какой Губин?» — не верит в успех авантюры певца продюсер.

Недавно в Сочи прошел творческий вечер артиста, на котором его друзья и коллеги исполняли главные хиты звезды 1990-х. Сам же певец за весь вечер так ни разу и не спел, да и вообще первым покинул свой же праздник, ни с кем не сфотографировавшись.

Причиной такого странного поведения Губина скорее всего были сильнодействующие обезболивающие, которые музыкант принимает из-за мучающей его уже 20 лет лицевой двусторонней прозопаалгии.

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