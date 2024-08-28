Фото, видео: Reuters / Gleb Garanich

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Киевский режим пытается решить одновременно две проблемы: нехватку рабочих рук и недокомплект частей ВСУ.

На Украине в связи с нехваткой рабочих рук и недокомплектом боевых частей собираются ввести принцип «Воюй или работай». Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новый режим предполагает, что все граждане должны либо вступить в вооруженные силы, либо работать на них. Меры должны привести к увеличению рабочих мет, повышению средних зарплат и пополнению бюджета Украины.

Сейчас, боясь оказаться на передовой, мужчины предпочитают скрываться и от налоговой, и от военкомов. Еще один способ пополнить казну — снова брать кредиты, но это грозит дефолтом, с учетом того, что собственных средств на погашение у Киева нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ сбросили на позиции ВСУ листовки с призывами сложить оружие. На бумаге — сведения о том, как правильно сдаваться в плен.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.