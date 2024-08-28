Защищая небо: как российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают украинские дроны в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Комплексы буквально ведут охоту за беспилотниками ВСУ, помогая в работе пехоте и артиллерии.

В зоне ответственности группировки «Восток» без уничтожения вражеских беспилотников подразделения не выходят на позиции. Дроны противника кружат круглосуточно, это сильно осложняет работу и пехоты, и артиллерии. Чтобы выполнить поставленную задачу, мониторят небо расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». За их работой наблюдал военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Кажется, что в небе ничего нет, но на самом деле противник очень внимательно наблюдает за передвижениями российских военных. Специальный зенитный комплекс группировки «Восток» устранит эту неприятность.

«Стрела 10» — машина, которая почти исключительно охотится за украинскими дронами-разведчиками. Режим работы — круглосуточный.

«Последний месяц я заметил такую тенденцию: меньше стало, но не один заходит, а сразу два либо три. Один где-то отработать, перекатываешься, и еще один будет заходить. Через час-полтора в этот же район будет заходить», — говорит командир ЗРК «Стрела 10» с позывным «Гал».

Еще до спецоперации украинская оборонка начала разрабатывать многочисленные разведывательные беспилотники. Все они похожи на небольшие самолеты или «летающие крылья». Эти аппараты часами могут висеть над позициями и передавать информацию в режиме реального времени. Они могут рассматривать ландшафт во всех подробностях, и, конечно, российская армия всячески пытается этому противодействовать. Сначала беспилотники типа «Лелека» (Аист) или «Фурия» сбивали большими ракетами, но потом для этих целей отрядили специальный ЗРК «Стрела».

«Авиация противника, низколетящие самолеты, вертолеты, но в нашем случае на СВО он себя очень хорошо показал против беспилотной летательной авиации», — говорит «Гал».

Теперь любое движение по земле начинается с тотального отстрела украинских разведывательных беспилотников. ВСУ пытаются накрыть «Стрелу» HIMARS, ракеты летают туда-сюда беспрерывно. Расчет «Стрелы» от них уворачивается.

«Было метров 300 от нас HIMARS упал. Непонятное чувство, состояние такое. Там не слышно ни звука, ничего. Он просто моментально упал. Быстро в машину, откатываемся сразу», — говорит механик-водитель ЗРК «Стрела 10» с позывным «Сокол».

Большую часть времени «Стрела» проводит в движении от одной позиции до другой. На них она как бы в засаде.

Главное в работе комплекса — это маскировка. И недостаточно просто закидать его ветками деревьев. Нужно каждый раз срубать новые, чтобы листва на них не выглядела пожухлой. Сухую листву летом видно издалека.

Но как только приходит время дежурства, ЗРК стремительно выкатывается из леса и начинает наносить врагу урон. Оператор-наводчик при этом сидит на специальном рабочем месте, которое немного напоминает декорации из фантастических фильмов. Он глядит в небо, полное беспилотников, прежде, чем нажать на кнопку «Пуск».