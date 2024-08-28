Потерявший сознание во время матча футболист Хуан Искьердо умер в 27 лет
Фото: Фото из открытых источников
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В Уругвае приостановили чемпионат страны после произошедшего инцидента.
Уругвайский полузащитник футбольного «Насьональ» Хуан Искьердо умер в возрасте 27 лет в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо», — указано в сообщении в социальной сети X.
В «Насьонале» также выразили соболезнования семье, друзьям, коллегам и родственникам футболиста.
Искьердо потерял сознание 22 августа во время матча Кубка Либертадорес с бразильским «Сан-Паулу». Уругвайский футболист упал прямо посреди поля спустя 84 минуты матча, его экстренно госпитализировали в больницу.
Врачи выявили у него нарушение сердечного ритма, спустя несколько дней его перевели в реанимацию.
Вскоре после этого Ассоциация по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP) поставила на паузу чемпионат страны.
Ранее 5-tv.ru писал, как умер бывший тренер Федерера и Сафина Петер Лундгрен — у него тоже были проблемы со здоровьем.