Потерявший сознание во время матча футболист Хуан Искьердо умер в 27 лет

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В Уругвае приостановили чемпионат страны после произошедшего инцидента.

Уругвайский полузащитник футбольного «Насьональ» Хуан Искьердо умер в возрасте 27 лет в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо», — указано в сообщении в социальной сети X.

В «Насьонале» также выразили соболезнования семье, друзьям, коллегам и родственникам футболиста.

Искьердо потерял сознание 22 августа во время матча Кубка Либертадорес с бразильским «Сан-Паулу». Уругвайский футболист упал прямо посреди поля спустя 84 минуты матча, его экстренно госпитализировали в больницу.

Врачи выявили у него нарушение сердечного ритма, спустя несколько дней его перевели в реанимацию.

Вскоре после этого Ассоциация по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP) поставила на паузу чемпионат страны.

Ранее 5-tv.ru писал, как умер бывший тренер Федерера и Сафина Петер Лундгрен — у него тоже были проблемы со здоровьем.