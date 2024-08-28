Внезапная магнитная буря накрыла Землю: как выжить в этот период

Фото: 5-tv.ru

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Интенсивность активности — средняя, но еще вчера она не прогнозировалась.

Магнитная буря класса G2 накрыла Землю после 03:00 28 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Скорее всего, магнитная буря будет непродолжительной, и ее интенсивность усиливаться не будет», — написал он.

Леус добавил, что накануне вечером прогнозы геомагнитного поля не предвещали сложной обстановки. Предвещались лишь небольшие колебания от слабого до неустойчивого в среду. Однако прогнозы оказались не точны.

Что такое магнитные бури

Геомагнитная буря (другое название — магнитный шторм) — это возмущение магнитного поля Земли, происходящего из-за вспышек на поверхности Солнца. Они выбрасывают большое количество энергии и заряженных частиц. Продолжаться это может от нескольких часов до нескольких суток.

Такие вспышки, или мощные выбросы электромагнитного излучения могут вывести из строя все электроприборы. Кроме того, магнитная буря является проблемой для здоровья людей.

Шкалы и уровни магнитных бурь

Ученые используют индекс G для обозначения степени интенсивности геомагнитной бури. По этой шкале выделяются пять уровней:

G1 — слабые, происходят 1700 раз за цикл. Почти не влияют на технику, но могут спровоцировать миграцию животных.

G2 — умеренные, бывают 660 раз за цикл. Способны вызывать небольшие перепады напряжения, из-за них могут повредиться трансформаторы в северных широтах.

G3 — сильные, случаются около 200 раз за цикл. Могут создавать существенные перебои в энергетических системах и спутниковой навигации и радиосвязи.

G4 — очень сильные, происходят примерно 100 раз за цикл. Провоцируют проблемы с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств. Способны на несколько часов ухудшить спутниковую навигацию, а также создать электрические токи.

G5 — экстремально сильные, случаются до четырех раз за цикл. Способны разрушить электросистемы, вызвать полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Когда будет следующая магнитная буря?

Согласно календарю сервиса «Яндекс Погода», магнитная активность может начаться 6 сентября. Продлиться она два дня, но, как обещают специалисты, интенсивность бури будет слабой. Такая же по силе активность ожидается с 12 по 14 сентября.

Два дня — с 18 по 20 сентября — будет мучить Землю магнитная буря средней интенсивности. А последний слабый шторм прогнозируется с 24 по 26 и 29 сентября.

Чем магнитные бури опасны для здоровья человека

Согласно официальным исследованиям, именно во время магнитных бурь незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, при этом три четверти населения Земли жалуется на плохое самочувствие. В зоне риска люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако это не значит, что ухудшению здоровья не подвержен здоровый человек, который не страдает хроническими заболеваниями.

Во время магнитных бурь появляются обычно следующие симптомы:

Головная боль;

Тахикардия;

Бессонница;

Скачки артериального давления;

Слабость.

Вместе с тем у людей, которые страдают какими-либо психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. Иногда также появляются воспаление суставов и боль в спине.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

При сильной головной боли, которая, в свою очередь, провоцирует мигрень, тошноту, бессонницу и другое, врачи рекомендуют принимать обезболивающее лекарство, успокоительное и поспать. Также стоит себя заранее готовить к магнитным бурям, если самочувствие таким образом ухудшается уже не в первый раз. В частности, следует наладить режим дня, принимать успокоительное, а также снизить интенсивность физических нагрузок.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время магнитных бурь врачи рекомендуют следующее:

Проконсультироваться с лечащим врачом о дозировке и частоте приема лекарств;

Контролировать артериальное давление;

Ограничить употребление алкоголя и вредной пищи, а также курение;

Избегать стресса и негативных эмоций.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

В этот непростой период увеличивается вязкость кровь. Из-за этого снижаются кровоснабжение сосудов, мощность сердечных сокращений, а также уровень кислорода в крови. Для того, чтобы было легче в этот период, следует снизить нагрузку на организм. Вот что именно нельзя делать:

Усердствовать при физической активности;

Спать меньше семи часов в сутки;

Нервничать;

Пить алкогольные напитки;

Забывать необходимые лекарства дома и пропускать их прием;

Постоянно пользоваться гаджетами.

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