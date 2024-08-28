ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за хищение бюджетных денег

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; УФСБ России по Запорожской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина пользовался своим служебным положением — заставлял подчиненных пополнять его кошелек.

Российские силовики задержали в Запорожской области гражданина РФ по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — указывается в сообщении.

Установлено, что ранее исполняющий обязанности руководителя одного из государственных предприятий дорожного хозяйства действовал из корыстных целей. В частности, он указывал своим подчиненным, чтобы те отправляли на его карту часть от зарплаты. Сотрудники скидывали эти средства из-за зависимого положения.

Сейчас в рамках данного уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Правоохранители и силовики намерены выявить все факторы совершенного преступления, а вместе с тем установить другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

Ранее 5-tv.ru писал, что главу «Пластик Лоджик» Бориса Галкина арестовали по делу о растрате средств «Роснано».