«Урвать лучшую цену»: когда в России начнется Черная пятница и как не стать ее жертвой

Фото: www.globallookpress.com / Ernest Coleman

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Под видом распродажи продавцы часто стараются сбыть некачественный или бракованный товар

В последнюю пятницу ноября люди по всему миру традиционно сходят с ума. Однако, это сумасшествие вызвано весьма позитивным поводом — начинается сезон распродаж. Самые крупные скидки, до 90%, приходятся как раз на последнюю пятницу перед началом зимы. Да-да, речь идет о всем известной Черной пятнице. Подробнее об истории этого дня, когда он состоится в России в 2024 году, а также о том, как покупателей обманывают маркетологи, читайте в материале 5-tv.ru.

История Черной пятницы

Ни для кого не секрет, что этот праздник зародился в Соединенных Штатах Америки. Существует несколько версий его возникновения, какая из них подлинная — мы, скорее всего, никогда не узнаем.

Черная пятница в США стартует после Дня благодарения. Традиционно люди в это время много ходят по магазинам и закупаются подарками на Рождество для всех родных и близких.

В середине XX века, когда только начиналась эпоха массового потребления, у американцев появилась традиция — брать два дня отпуска после Дня благодарения, чтобы вместе с субботой и воскресеньем получить четыре выходных и основательно «пошопиться». В ноябре 1951 года в журнале Factory Management and Maintenance впервые был использован термин «черная пятница». Это было сделано для описания феномена массовых отпусков по болезни.

Однако популярными этот термин стал несколько лет спустя. Так полиция Филадельфии описала огромные пробки и потасовки между покупателями в магазинах за последние скидочные товары. Хаос в городе заставлял полицейских неоднократно вмешиваться — происходили многочисленные аварии, кражи и даже драки.

Существует и другая версия, объясняющая происхождение этого праздника. Однако ее следует воспринимать с долей юмора — скорее как символический анекдот, чем как реальную причину. Говорят, что именно в этот день трейдеры перестали использовать красные чернила, которыми они записывали все свои убытки в бухгалтерские книги. Черная пятница была днем, когда страницы полностью покрывались черным цветом (эти чернила использовались для обозначения прибыли).

Черная пятница 2024 в России

Несмотря на то, что в нашей стране этот праздник не настолько популярен, как в Северной Америке, многие россияне с нетерпением ждут его и также берут на работе отгулы, чтобы бодро находиться по магазинам.

В 2024 году Черная пятница стартует 29 ноября 2024 года в 00:00 по московскому времени. Продлятся распродажи несколько дней. Уже сейчас можно зайти на сайт вашего любимого магазина и оценить, насколько большие скидки он будет предлагать.

Стоит отметить, что ряд магазинов начинает отмечать Черную пятницу немного раньше, 11 ноября, во Всемирный день шоппинга.

Как не попасться на уловки маркетологов в Черную пятницу

Одна из самых популярных профессий в современном мире — маркетолог. Эти люди прирожденные продажники, они помогают «толкнуть» покупателю самый непривлекательный товар за максимально выгодную для продавца цену. Черная пятница — практически профессиональный праздник для этих людей. В эту дату маркетологи могут продемонстрировать все свои навыки и таланты. О том, как не попасться на уловки недобросовестных продавцов, в беседе с 5-tv.ru рассказал digital-маркетолог Антон Хоменок.

Эксперт напомнил, что доверять представителям его профессии стоит не всегда, особенно, когда речь идет о больших распродажах.

«Зачастую это может быть сбыт низкокачественного товара, просроченного, либо под видом распродажи маркетолог может заранее навесить цену, а далее указать цену на 15-20% ниже, чтобы вызвать у покупателей желание урвать лучшую цену», — объяснил Хоменок.

По его словам, на распродажи часто выставляют бракованный товар, который, по совести, продавец должен был бы списать, однако пользуются этой опцией крайне редко. Чаще всего маркетологу предлагают продать брак по максимально выгодной цене, чтобы не только окупить затраты на производство, но и заработать.

Хоменок дал нашим читателям несколько советов, которые помогут избежать покупки некачественного товара на распродаже:

внимательно изучите характеристики товара;

сравните его с конкурентами: найдите аналогичный или похожий товар на сторонних площадках и посмотрите, какую цену выставил другой продавец;

задайте продавцу вопросы (сделать это можно как онлайн, так и в оффлайн-офисе магазина);

покупая онлайн, прочитайте отзывы, чтобы избежать получения товара в ненадлежащем виде.

Черная пятница — разумеется, очень хороший шанс приобрести то, о чем вы давно мечтаете, но не можете себе позволить, а также выгодно закупиться подарками для родственников на предстоящие новогодние праздники. Однако очень важно сохранять холодный рассудок, чтобы не потратить лишние деньги на ненужные вам предметы или не купить брак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии 1 сентября оффлайн-магазины канцтоваров начали жаловаться на низкую выручку из-за маркетплейсов.