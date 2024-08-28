В Ингушетии задержали шесть человек, готовивших нападения на церкви и силовиков

Фото, видео: © РИА Новости; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ обнаружили у подозреваемых оружие и взрывные устройства.

В Ингушетии задержаны шесть граждан РФ, подозреваемых в подготовке серии терактов в православных церквях и нападении на правоохранителей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержаны шесть местных жителей <…>, вынашивавших намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов», — говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанные готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа. Уточняется, что задержали их в городе Назрань и селе Кантышево. Силовики установили, что все шесть человек являются приверженцами международной террористической организации, запрещенной на территории РФ.

По адресам проживания задержанных были проведены обыски, в ходе которых обнаружен оборудованный схрон. Изъяты самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, оружие, символика террористической организации, а также электронные носители информации с инструкциями по ведению боевых действий. Все шестеро уже дали признательные показания.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за хищение бюджетных денег. Мужчина пользовался своим служебным положением — заставлял подчиненных пополнять его кошелек.