Тюрьмы не избежать? Французский судья рассказал о возможном исходе дела по Дурову

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Основателя Telegram задержали 24 августа, он подозревается в совершении 12 уголовных преступлений.

Суд в Париже по окончанию срока задержания основателя Telegram Павла Дурова либо предъявит ему обвинения, либо отпустит на свободу. Для прохождения процедуры бизнесмена доставят из полицейского участка, а потом он предстанет перед следственным судьей — лицом, ответственным за расследование. Тот выслушает Дурова и проведет первую явку с повинной. Об этом рассказал судья Парижского суда Лукас Винсент в беседе с 5-tv.ru.

«Дурову будут заданы вопросы. В конце этого первого допроса у судьи будет два варианта действий. Первый — предъявить обвинение Павлу Дурову, если он сочтет, что против него собрано достаточно доказательств по тем преступлениям, в которых он обвиняется», — сказал он.

Если судья решит, что против Дурова собрано недостаточное количество подтверждающих доказательств, то он получит статус свидетеля, которому оказывается помощь.

Кроме того, судья 29 августа может принять решение о проведении расследования в отношении Дурова. Тогда бизнесмена, вероятно, заключат под стражу на этот период и передадут дело другому судье, который ответственен за вопросы свободы и содержания под стражей. Тот должен будет вынести решение — оставлять ли фигуранта под арестом.

«Либо 29 августа в течение дня, возможно, утром, задержанного привезут прямо в суд и, соответственно, представят судье, либо его могут привезти незадолго до окончания полицейского задержания, то есть около 19:30 или 20:00. Но в этом случае он предстанет перед судьей только на следующий день. Потому что по окончании полицейского задержания существует так называемый 20-часовой период, в течение которого он может оставаться в суде», — сказал Винсент.

Поскольку Дурова подозревают в совершении 12 уголовных преступлений, то другой судья может принять решение о заключении его под стражу. Тогда 29 или 30 августа предпринимателю выдадут соответствующий ордер. Срок содержания под стражей составит один год. Таким образом, арест Дурова могут продлить, но это не значит, что столько же будет длиться его предварительное заключение.

«Это просто означает, что срок действия постановления о заключении под стражу составляет один год», — добавил судья.

Однако, отметил он, если Дуров когда-то окажется в предварительном заключении, то имеет право подать ходатайство об освобождении.

Более подробно о ситуации с задержанием Павла Дурова во Франции смотрите в программе «Главное» Пятого канала, выпуск которой выйдет в эфир в воскресенье, 1 сентября, в 00:00.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в субботу, 24 августа. Сообщалось, что ордер на его арест был выдан за час до приземления частного джета бизнесмена во Франции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Предположительно, задержание Дурова связано с его отказом от сотрудничества с властями страны. Прокуратура Парижа на днях предъявила ему обвинение в совершении 12 преступлений. Среди них — мошенничество, распространение наркотиков и детской порнографии. Бизнесмену грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Сам Макрон заявил, что Дуров задержан в рамках «продолжающегося судебного расследования». Французский лидер подчеркнул: это не политическое решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Франция вцепилась в Дурова. Стало при этом известно, что бизнесмен шесть лет назад обедал с французским президентом Эммануэлем Макроном. До этого телефон Дурова взломали шпионы из Франции и ОАЭ.