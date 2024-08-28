В Крыму задержали мужчину, призывавшего к убийству русских

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; УФСБ России по Республике Крым; 5-tv.ru

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Подобные сообщения он распространял в Telegram.

Жителя Феодосии задержали в Крыму по обвинению в публичных призывах к убийству русских. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«В обсуждении феодосиец активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления», — указано в сообщении ФСБ.

По данным следствия, 37-летний мужчина состоял в украинских чатах в мессенджере Telegram. Именно там в обсуждениях публиковались русофобские посты, отметили в ведомстве.

Решение о задержании мужчины было принято на основе проведенной лингвистической экспертизы его сообщений в Telegram. В ФСБ подчеркнули, что использование им аккаунта под псевдонимом не помогло уйти от ответственности, которая предусмотренна законом.

Правоохранительные органы возбудили в отношении жителя Крыма уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием Интернета». Максимальное наказание по ней составляет — пять лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, как суд в Москве арестовал мужчину за призывы к терактам в соцсетях.