«Парализует»: врач предупредил об последствиях курения не только для легких

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Никотин негативно влияет на работу многих внутренних органов и систем человеческого организма.

Вещества, содержащиеся в сигаретах, в том числе никотин, пагубно влияют на работу легких, сердца и сосудов. Об этом рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян.

В первую очередь, от никотина страдают легкие.

«Употребление табака приводит к тому, что легочный эпителий на какое-то время перестает работать — его парализует. Как правило, это 30-40 минут. За это время слизь, которую продуцируют наши с вами бронхи, начинает скапливаться в бронхах, начинает постепенно забивать все веточки легочного дерева», — объясняет специалист.

Все это приводит к повышенной нагрузке на работу сердца, которому приходится прокачивать больше крови, чтобы она насытилась кислородом в легких.

«Вроде бы никотин действует на легкие, но при этом начинает страдать сердце», — добавляет врач.

Курение также напрямую влияет на сосуды. Дело в том, что стенки сосудов курильщиков находятся в расслабленном состоянии, что приводит к снижению артериального давления. И организм начинает бороться с данным явлением, восстанавливая правильное функционирования органов.

«Происходит выброс других медиаторов, которые вызывают спазм сосудов. Они повышают работу сердца, очищая его ритм», — отмечает Григорьян.

Кроме того, существует теория, согласно которой никотин приводит к прогрессу атеросклероза. Особенно это касается сосудов небольшого диаметра, которые находятся на голени и сердце. Именно поэтому курильщики могут испытывать частые боли в ногах при ходьбе, а также дискомфорт в сердце при физических нагрузках.

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