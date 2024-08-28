Лолита рассказала о своих татуировках: «Сегодня одно, завтра другое»

Фото, видео: Валентин Егоршин / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Последнее время певица на теле певицы то и дело появляются разные рисунки.

Певица Лолита Милявская призналась, что не готова сделать себе постоянную татуировку. Она клеит на себя лишь временные то. А все из-за личного страха. О нем артистка рассказала 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Я никогда не говорила, что готова сделать постоянную (татуировку. — Прим. ред.) — я боюсь боли», — категорично высказалась звезда.

Переводная картинка, которую также заметили у нее в Сириусе, это лишь одна из немногих. На теле певицы то и дело появляются разные рисунки. При этом 60-летняя артистка не планирует переходить на постоянные татуировки. И дело не только в боязни боли, но и в переменчивом настроении.

«Сегодня одно настроение, завтра другое», — высказалась артистка.

Ранее 5-tv.ru показал видео, как певица Лолита Милявская похвасталась перед публикой цветной татуировкой на всю руку.