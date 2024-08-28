Обед с Макроном, взлом телефона и повестки: почему Франция так вцепилась в Дурова

WSJ: шпионы из Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова перед его обедом с Макроном

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Durov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Зачем за бизнесменом следили французские спецслужбы?

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров шесть лет назад обедал с французским президентом Эммануэлем Макроном, а до этого его телефон взломали шпионы из Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Связано ли это с тем, что бизнесмен сейчас находится в камере предварительного заключения в самой «романтичной» стране мира — неизвестно. Но такие детали «проливают новый свет на долгие и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ». Об этом издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в 2017 году шпионы провели операцию под названием «Пурпурная музыка». В рамках нее злоумышленники взломали телефон Павла Дурова. Делалось это из-за обеспокоенности спецслужб Франции по поводу того, что боевики из «Исламского государства»* (ИГ*) могут использовать Telegram для вербовки и планирования терактов.

«Дуров стал объектом преследования со стороны правительств из-за того, что его приложение использовали различные группировки — от продемократических демонстрантов и диссидентов до исламистов-боевиков, наркоторговцев и киберпреступников», — говорится в материале.

Telegram долгое время игнорировала повестки и судебные предписания. Стоит отметить, что после задержания Дурова команда платформы заявила о соблюдении всех законов Евросоюза и соответствии модерации мессенджера отраслевым стандартам.

Однако в 2018 году, по информации газеты, состоялся обед у Макрона и Дурова.

«Макрон предложил Дурову, уроженцу России, переместить Telegram в Париж, рассказали люди, знакомые с ходом обсуждения. Дуров тогда отказался… Французский лидер даже обсуждал возможность предоставления Дурову французского гражданства», — сообщается в публикации.

В 2021-м Дуров получил гражданство Франции и ОАЭ. После задержания бизнесмена в Дубае заявили, что внимательно следят за ходом дела, и направили Парижу запрос на предоставление обвиняемому консульских услуг.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в субботу, 24 августа. Сообщалось, что ордер на его арест был выдан за час до приземления частного джета бизнесмена во Франции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Предположительно, задержание Дурова связано с его отказом от сотрудничества с властями страны. Прокуратура Парижа на днях предъявила ему обвинение в совершении 12 преступлений. Среди них — мошенничество, распространение наркотиков и детской порнографии. Бизнесмену грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Сам Макрон заявил, что Дуров задержан в рамках «продолжающегося судебного расследования». Французский лидер подчеркнул: это не политическое решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях окажется Дуров, если его отправят в СИЗО.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России