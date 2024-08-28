«Я командую»: как Александр Буйнов ведет себя дома

Фото, видео: www.globallookpress.com / Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Музыкант рассказал, как они с супругой разделили между собой обязанности.

Народный артист России Александр Буйнов командует в своем доме и лично занимается починкой техники. Об этом знаменитый певец рассказал 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Я командую. Как и любой мужик я знаю, как дом устроен, где какие трубы проходят, где штукатурка отвалилась», — поделился своим опытом 74-летний артист.

Музыкант пояснил, что знает, как починить все вышеперечисленное. По его мнению, как-то обмануть его — явно не получится. При этом При этом Буйнов признался, что и супруга тоже командует по хозяйству.

Звезда также добавил, что управление семейным бюджетом всецело лежит на его жене Алене Гутман.

Примечательно, что в этом году Буйнов рассказал о своей привязанности к супруге, с которой он живет в браке уже более 30 лет. В частности, артист получает удовольствие от того, что нужен своей супруге — причем она также выступает его продюсером.

Ранее 5-tv.ru писал, как певец Александр Буйнов раскрыл правду о своей хромоте.