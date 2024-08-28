Миллиарды от Минобороны: сколько денег получили фигуранты дела о бронежилетах для армии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Суд уже арестовал трех обвиняемых в мошенничестве, поставивших некачественные средства защиты военнослужащим.

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил России получили не менее 2,4 миллиарда рублей от Минобороны (МО) РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Указывается, что сотрудники группы компаний (КГ) «Пикет» похитили деньги, выделенные ведомством для реализации госконтракта на соответствующую поставку. В результате ВС РФ получили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

«В результате своих действий… путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — говорится в материалах дела.

Обвиняемые потратили эти деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Сейчас все активы арестованы.

Ранее Басманный суд арестовал гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Все три фигуранта после продления срока арестованы до 3 сентября 2024 года.

Группа компаний «Пикет» владеет долями в уставных капиталах пяти организаций, тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров, нежилым зданием на 1265,7 «квадратов». Также ГК есть 22 банковских счета, на которых лежат деньги.