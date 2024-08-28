Дымят, шумят и загрязняют: жители Петербурга жалуются на туристические автобусы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водители не глушат моторы и часами стоят на дорогах, отравляя все вокруг едким дымом.

Жители Петродворцового района Петербурга не могут спокойно дышать. Воздух им портят многочисленные автобусы, которые привозят туристов в Петергоф.

Водители не глушат моторы и часами стоят на дорогах, отравляя все вокруг едким дымом. При этом для них есть специальная парковка, но ей мало кто пользуется. Почему, разбирался корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Два туристических автобуса припаркованы у обочины. При виде съемочной группы первый сразу же срывается с места. Водителя второго удается разбудить.

Чтобы уж точно не мешать, второй автобус уезжает вслед за первым. Окраина туристического Петергофа превратилась в спонтанную парковку, хотя официальное место есть. Площадка для высадки пассажиров, на бесплатную стоянку — 10-15 минут, но что дальше?

Менее чем в километре — официальная парковка для экскурсионных автобусов, одна из четырех на Петергоф.

«Эти стоянки оборудованы видеонаблюдением, оборудованы туалетами. Стоимость паркования от 100 до 150 рублей в час. Поэтому все условия для того, чтобы без всяких проблем разместить туристические автобусы рядом с музеями, городом, созданы», — говорит директор СПБ ГКУ СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев.

Даже сами туроператоры признают удобность размещения парковки.

«У нас достаточно большой поток туристов — за день уходит по несколько экскурсионных автобусов. Вполне удачное место, где они могут, никому не мешая, находиться продолжительное время. Экскурсионные маршруты растягиваются порой на целый день, и там, никому не мешая, не создавая никаких помех на основной парковке для высадки туристов, они прячутся от основного потока», — говорит администратор туроператора Ирина Губарева.

Но кто же из туроператоров признает, что их водители предпочитают парковке обочину?

Туристов в Петергофе меньше не стало, автобусы курсируют туда-сюда, а вот свободных мест на специализированной парковке — 323.

«В городе посреди улицы гигантская махина стоит, дымит, работает, шумит, сложно проехать, улицы не везде широкие», — говорит житель Петергофа Евгений Иванов.

Летом жарко — должен работать кондиционер, зимой холодно — надо включить печку. Вот и шумят автобусы, пока туристы наслаждаются красотами фонтанов Петергофа.

«Не только это газы, выхлопы, тяжелые металлы, остатки шин, но и шумовое загрязнение. Если таких автобусов десятки, то образуется ядовитое облако, которое может попадать в легкие горожан, в форточки домов», — говорит эколог Алексей Коткин.

Экскурсия может длиться целый день, стоит она в районе трех тысяч рублей с человека. Умножим на 50 пассажиров — 150 тысяч за рейс. Простояв шесть часов не на парковке, а на обочине, водитель экономит около тысячи. Заработок! И с этой тягой к экономии справиться не может даже профильный комитет.

Из центра Петергофа экскурсионные автобусы выдавить удалось запрещающими знаками. Но водители все же находят места, где можно бесплатно подремать.