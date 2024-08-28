Глобальный эксперимент: в РФ подготовили платформу для создания бесконечного источника энергии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosatom; 5-tv.ru

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Конструкцию соорудили в Брянске по проекту ИТЭР.

Ученые ведущих стран мира бьются над разгадкой одной из главных тайн вселенной — как создать бесконечный источник энергии. Он позволил бы не только значительно снизить издержки на производство товаров и поднять уровень жизни людей, но и улучшить экологию и даже открыть новую эру освоения космоса.

Никакой фантастики — подобный проект сейчас разрабатывают при активном участии России. В чем вклад нашей страны, и когда уникальный эксперимент даст первые результаты, знает корреспондент «Известий» Марк Стакионис.

Обыкновенную, на первый взгляд, платформу массой более 20 тонн поднимают на грузовую платформу. Не просто бетонная плита — это одна из тысячи запчастей, которая приведет человечество к совершенному источнику энергии будущего — термоядерному реактору.

Конструкцию подготовили в Брянске по проекту ИТЭР. Это глобальный эксперимент по созданию самого дешевого и почти бесконечного источника энергии. Общими усилиями семь международных партнеров — Россия, Евросоюз, Китай, Индия, США, Южная Корея и Япония — пытаются воссоздать на Земле точно такие же процессы, благодаря которым светится солнце.

Чтобы термоядерный реактор заработал, нужно внутри него запустить плазму — материю, разогретую до десятков миллионов градусов. Сдержать такие температуры можно только с помощью гигантских магнитных катушек. Уникальная платформа из Брянска, в свою очередь, нужна, чтобы распределять высокое давление и нагрузки вовремя испытаний. Специалисты делали ее с ювелирной точностью

«На 12 метров крайние точки у нас откланяются на полтора миллиметра. Это обеспечено благодаря использованию мобильного расточного станка», — технический руководитель проекта Виктор Минаков.

Площадка сложными логистическими путями теперь отправляется прямиком во Францию, конечная точка Марсель. Причем вопреки всем санкциям и политической неприязни со стороны европейских «партнеров», работа над первым в мире термоядерным реактором не прекращается.

«Отчет перед контролирующими органами. Все узлы были сданы, и на сегодняшний день первый узел мы отправляем непосредственно заказчикам», — говорит технический директор «Группа компаний машиностроения и приборостроения» Дмитрий Сидоренко.

Разве что сдвигаются сроки. По недавним подсчетам, получить плазму для термоядерной реакции удастся лишь в 2034 году, а не 2025-м, как планировалось раньше. Причем дешевизна энергии только в перспективе, на проект уже потратили колоссальные 25 миллиардов евро.