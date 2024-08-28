Дыхание Каспия: самый крупный в мире замкнутый водоем постепенно мелеет

Фото, видео: Афонина Елена / ТАСС ; 5-tv.ru

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Эксперты уже называют ситуацию близкой к катастрофической.

Российские ученые займутся проблемой обмеления Каспия. Самый крупный в мире замкнутый водоем уменьшается в размерах вот уже почти 20 лет.

Специалисты проведут научный анализ, который позволит выяснить причины и последствия этого явления, но главное — выработать меры для спасения моря. Такое поручение дал Владимир Путин. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов на месте оценил масштабы бедствия.

Фотографию Каспийской русалки сделали лет десять назад. Тогда колонна со скульптурой тогда была в воде. Море отошло. Теперь русалка сидит на берегу. От нее до кромки воды — метров 200. Яркий показатель того, насколько обмелел Каспий.

Местные помнят, когда волны бились о балясины. Яхъя плавал тут. Он живет неподалеку с детства, видел и полноводный Каспий.

«Вода вот здесь полностью была, метра полтора глубина была здесь, если со ступенек ныряешь. Здесь так глубоко было», — говорит местный житель Яхъя Вагабгаджиев.

Каспийское море — это крупнейший в мире замкнутый водоем, он не связан с мировым океаном. Нередко его называют самым большим озером Земли.

Дагестанские ученые давно проводят исследования и фиксируют все изменения в экосистеме. По их данным, в последние время уровень Каспия падал на 69 сантиметров в год.

«Если дальше так будет, там есть разные мнения, за 75 будущих лет оно может обмелеть от пяти до 18 метров. Если оно обмелеет даже на десять метров, то мы практически теряем весь Северный Каспий», — говорит главный научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН Магомедрасул Магомедов.

Каспий обмелел так сильно, что по всей его границе оголились огромные территории. В общей сложности — 22 тысячи квадратных километров земли. Для сравнения: таких же размеров — целые страны, например, Израиль и Словения.

Исследователи полагают, что основные причины обмеления — глобальное потепление и снижение уровня воды в реках. Два главных притока моря — это Волга и Урал. Почти 90% воды Каспий получает из этих рек.

«Эти две реки очень сильно зарегулированы, происходит интенсивный забор воды на промышленность, на сельское хозяйство, сток с этих рек уменьшается», — говорит эколог Кирилл Осин.

Наиболее мелководная часть Каспия — у Казахстана. Море здесь местами превращается в лягушатник. Для страны это серьезная угроза. Тут морскую воду опресняют и используют для питья и промышленности.

«Море уходит, обмеление — оно катастрофическое на самом деле», — говорит владелец яхт-клуба Тимур Сулейманов.

Тимур Сулейманов владеет яхт-клубом. Говорит: когда-то это был прибыльный бизнес. Сейчас львиную доли выручки приходится тратить на очистку дна.

«Мы сейчас боремся с обмелением, с илом, с тиной. Ил — это же биомасса, это как вирус, который попал, им постоянно надо заниматься. Если его запустить, то будет гнилостные процессы, неприятные запахи и все остальное», — говорит Сулейманов.

В обмелевшем Каспии становится все тяжелее добывать нефть и вылавливать рыбу в промышленных масштабах. Часто после шторма возникают проблемы с судоходством. Корабли не могут войти в порты.

«Последнее падение уровня Каспийского моря, которое закончилось в 1979 году, обозначалось отметкой минус 28-75. На сегодняшний день уровень Каспийского моря упал ниже минус 29 метров. То есть, эту отметку прошлого века мы преодолели. Соответственно, падение пока продолжается», — говорит заместитель директора по научной работе Астраханского заповедника, кандидат биологических наук Кирилл Литвинов.

Проблема обсуждается уже на самом высоком уровне. Владимир Путин поручил провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря. Некоторые эксперты утверждают, что скоро обмеление остановится, уровень воды начнет расти. Называют эту цикличность — «дыханием Каспия».