Мари Краймбрери пострадала на репетиции «Новой волны»

Фото, видео: © РИА Новости / Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Только со стороны кажется, что жизнь артиста — это лишь красные дорожки, музыка и веселые танцы. На деле на каждой новой площадке звезд подстерегает опасность.

Певица Мари Краймбрери рассказала о своем самочувствия после инцидента на репетиции: во время подготовки к выступлению на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе» артистка ударилась головой. Присутствовавшие в зале журналисты видели, как звезда получила травму, поэтому первым делом спросили о здоровье, увидев Мари при полном параде, веселую и энергичную, снова в шоу.

В ответ на вопрос 5-tv.ru исполнительница только рассмеялась. По собственным словам, она была готова выступать при любых обстоятельствах. Зная, что может начаться дождь, все, что изменила в программе Мари Краймбрери — это прическа. Она отказалась от пышной укладки в пользу гладкого хвоста. Так что и удар на репетиции ей не показался поводом для отмены представления.

«Да нормально, я не сахарная. Не так прям сильно и ударилась», — смеясь, заявила звезда.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли Мари Краймбрери собралась замуж за блогера Давида Манукяна. На ее безымянном пальце появилось роскошное кольцо с внушительным бриллиантом.