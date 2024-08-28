За рулем машины Валерия Рашкина, попавшей в ДТП с лосем, сидел не экс-депутат

Фото: 5-tv.ru

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По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, управлял транспортным средством водитель 1998 года рождения.

Экс-депутат Валерий Рашкин не находился за рулем автомобиля, который насмерть сбил лося в Саратовской области. Об этом заявляет комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона в своем официальном Telegram-канале.

«Утром 23 августа 2024 года на территории Татищевского района произошло ДТП с участием дикого животного (лося). По информации, полученной от правоохранительных органов животное пострадало от наезда автомобиля марки Lada Largus, принадлежащего Саратовскому отделению партии КПРФ, за рулем находился водитель 1998 года рождения», — уточняется в посте.

5-tv.ru

Ранее стало известно, что машина экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина попала в ДТП с лосем в Саратовской области. В распоряжении 5-tv.ru появились фото с места происшествия, на которых видна туша погибшего животного и автомобиль с разбитым лобовым стеклом. Неизвестно, был ли бывший депутат Госдумы за рулем. При этом именно на этой машине он в 2021 году перевозил разделанную тушу лося.

Дело Рашкина

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин оказался в центре скандала 29 октября 2021 года. Тогда автомобиль, которым он управлял, остановили в лесу в Саратовской области и нашли в багажнике разделанную тушу лося.

Парламентарий изначально заявил, что нашел ее и просто погрузил в машину. При этом на одежде Рашкина обнаружили следы крови, а в лесу нашли ружье и охотничий билет на имя депутата.

По версии следствия, Рашкин после убийства лося вместе с соучастниками разделал тушу с помощью ножей и топора, и спрятал оружие.

Несколько недель депутат отмалчивался и сбегал от журналистов, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о происшествии с лосем. Однако затем выпустил «видеопризнание», в котором заявил, что якобы перепутал лося с кабаном.

В конце ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности, после чего в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Калининский районный суд Саратовской области в марте 2022 года приговорил экс-депутата к трем годам заключения условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться на два года.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа сумма ущерба природе от сбитого машиной экс-депутата Рашкина лося.