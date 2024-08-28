Скоро в школу: офлайн-магазины канцтоваров начали войну с маркетплейсами

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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По мнению продавцов, на таких площадках слишком занижены цены.

А вот торговцы канцелярией в преддверии 1 сентября жалуются на то, что у них резко упал покупательский спрос. Это касается только магазинов, в которые надо идти ногами. Для их владельцев начало учебного года, словно 8 марта для цветочников. Но теперь бизнес убивают маркетплейсы. Торговцы требуют разобраться с онлайн площадками, но не пострадают ли в результате родители школьников? В этом разобрался корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Учебный год на носу — срочно нужны дневники, тетради и пеналы. Осталось понять, где покупать выгоднее, в интернете или обычном магазине? Эксперимент начинаем офлайн. Выбираем с администратором самые недорогие, но, при этом, качественные товары.

Собираем девочку в школу — в магазине канцтоваров нам предложили вот такой пенал — за 197 рублей. Дневник розовый — 200 рублей. 12 простых карандашей с ластиком — каждый по 20 рублей — это 240. И две упаковки тетрадей — в клеточку, линеечку — по 250 рублей каждая упаковка. Итого — 1137 рублей за эти пять позиций.

А теперь смотрим то же самое — в интернете. На маркетплейсах мы нашли совсем недорогой пенал за 81 рубль. Упаковку карандашей за 136 рублей. Школьный дневник — за 135 рублей. Ну и две упаковки тетрадей в клетку и линейку — за 411. Вывод очевиден — в интернете покупать дешевле. Мы насчитали примерно 400 рублей выгоды.

Если выбирать более дорогие вещи, например, рюкзак — разница в чеке еще более существенная. Неудивительно, что канцтовары все более охотно покупают именно в интернете. Представители онлайн-площадок это подтверждают.

«Тетради выросли на 162 процента, покупка дневников на 63 процента, а в лидерах по динамике продаж такие товары, как ластики (плюс 117 процентов), линейки (плюс 139 процентов), а хранить все это можно в пеналах, которые купили на целых 173 процента больше», — говорит Дмитрий Борщевский, представитель маркетплейса.

Необратимые изменения рынка и отток клиентов сильнее всего чувствуют те, кто стоят за прилавком. Светлана продает канцтовары 11 лет. Говорит, так мало покупателей у нее еще не было.

«Удобство — не нужно людям тратить свое время, свои силы на покупки в магазинах. Доставляется товар — не надо людям на себе тяжести таскать. Люди ленятся, куда-то ходить не хотят», — объясняет Светлана Новикова, администратор магазина канцтоваров.

Но перед 1 сентября люди все равно идут — хотят видеть, что берут.

«Такие вещи, как тетрадки, их надо пощупать — а на маркетплейсе их не пощупаешь, поэтому мы приходим в магазин — бумажка должна быть хорошая. Ручка должна хорошо писать — тогда берем», — говорит покупатель Евгений Проскурня.

Магазины считают выручку и фиксируют убытки. Представители ассоциации канцелярского рынка России даже составили коллективное письмо в правительство с просьбой проверить работу конкурентов.

«В России у маркетплейсов слишком низкие цены, именно из-за того, что они не уплачивают налоги. Они сами и их поставщики — селлеры. По каким-то непонятным причинам они выведены из ответственности за тот товар, который они продают. Соответственно, на маркетплейсах из-за этого низкие цены и люди идут туда именно из-за этих цен», — отмечает Борис Кац, председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов.

И тут надо пояснить, что большую часть налогов при продаже через маркетплейсы платят селлеры, которые размещают товары. И соцвзносы индивидуальные предприниматели делают, так что претензии по этому поводу эксперты называют несостоятельными. А если речь о самозанятых, то их государство в последние годы активно поддерживает, и они тоже пополняют бюджет. А то, что цены ниже — так это законы рынка.

Продавцов много, и так они борются за покупателя. Тем не менее в Госдуме уже пообещали учесть позицию ассоциации канцелярского рынка при работе над законами об агрегаторах. А Минпромторг сообщил, что принял информацию к сведению и может учесть ее при проведении проверок.