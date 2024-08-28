Цукерберг по заказу властей удалял из соцсетей расследования о преступлениях сына Байдена

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Предприниматель признался, что модерирует неугодный контент.

Еще один неожиданный эффект ареста Дурова — это поспешное раскаяние владельца запрещенного в России Facebook* — Марка Цукерберга. Он признался, что его компания постоянно исправляет или удаляет публикуемые материалы, то по заказу Белого дома, то по просьбе влиятельных в штатах лобби. Почему Цукерберг стал таким откровенным — разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Явка с повинной от самого Цукерберга: глава запрещенной в России Meta** чистосердечно признается в цензурировании Facebook* по требованию американских властей. Сегодня, 27 августа, он направил две страницы своих раскаяний напрямую в судебный комитет палаты представителей США.

«В 2021 году высокопоставленные чиновники администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды с целью подвергнуть цензуре определенный контент о COVID-19, включая юмор и сатиру», — заявил Марк Цукерберг.

Далее в откровенном письме, которое уже вызвало ажиотаж по всему миру, подробно описаны уступки влиятельным политикам и сотрудничество со спецслужбами. Причем не только во время пандемии, но и в разгар предвыборной кампании Джо Байдена, о чем Цукерберг, кстати, уже саморазоблачительно намекал во время эфира в одном американском подкасте.

«К нам приходили ФБР и предупредили, что в преддверии выборов 2016 года в сети будет очень много российской пропаганды — будьте бдительны», — указал Цукерберг.

Facebook* беспрекословно блокировал, например, все ссылки на скандальное расследование газеты New York Post о сыне нынешнего президента США Хантере Байдене. Гигабайты компромата с его ноутбука попали в руки журналистов, а там — оружие, наркотики, интимные фотографии. Мог ли его отец с таким контентом победить на выборах?

«Это показывает, что администрация Байдена пыталась подвергнуть цензуре американскую общественность. То есть американская общественность твердо верит в свободу слова, а администрация Байдена, по-видимому, нет», — заметил американский политолог, юрист, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

И какое же удивительное совпадение: накануне очередных президентских выборов, принципиальных для Демократической партии, происходит задержание Павла Дурова во Франции и атака на Telegram — платформу, которая до последнего держала оборону от преследования со стороны западных спецслужб.

Именно такая новоявленная свобода по-американски, точно как копия знаменитой статуи, выставленная в Париже, теперь вполне успешно вписывается и во французский политический ландшафт: вместо заветов Вольтера — наказы из Вашингтона.

Штаты как не в себе пытаются заполучить контроль и над той частью интернета, что не находится в их юрисдикции, если про Евросоюз еще можно так говорить.

Роберт Кеннеди-младший, перешедший недавно на сторону республиканцев в интервью Такеру Карлсону заявляет даже не озакате, а о конце Европы в связи с этим.

«Мы потеряли Европу, ведь в Европе теперь нет свободы слова. Если вы не верите в свободу слова, значит вы не доверяете людям. Не верите в то, что они сами могут разобраться в той или иной ситуации и получить информацию, на которой они могут основывать свои идеи, представления и убеждения», — сказал Кеннеди-младший.

Не поэтому ли Дурова заманили во Францию как в ловушку? И неслучайно первым из 12 выдвинутых сооснователю Telegram обвинений значится именно «отказ в сотрудничестве с властями» и нежелание модерировать неугодный контент — читай «введение цензуры». Иначе — соучастие по всем остальным 11 пунктам, включая наркоторговлю, отмывание денег и распространение детской порнографии. Такой он, западный товарищ майор.

«Арест Павла Дурова — покушение не только на свободу слова, но и на свободу прессы. Мы пока не знаем, к чему это приведет. Является ли это маневром для его запугивания и получения ключа от Telegram или это что-то более серьезное? Мы можем сказать наверняка: обвинение, по которому он был арестован, могут применить к любому», — заметил французский обозреватель, экс-дипломат Лоран Мишелон.

Кстати, находящиеся в контакте с французским президентом политики рассказывают прессе, что, судя по статусу в сети, Макрон и сам в Telegram по-прежнему заходит — «был онлайн недавно». Может, ему хотя бы там удается избежать слежки со стороны его так называемых «партнеров»?

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.



** — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.