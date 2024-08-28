Визит Гросси на Курскую АЭС: не замечать атаки ВСУ для главы МАГАТЭ все сложнее

МАГАТЭ больше не могут не замечать атаки ВСУ на Курскую АЭС

Фото, видео: Пресс-служба ГК "Росатом" / ТАСС ; 5-tv.ru

Глава агентства лично увидел следы обстрелов.

Рафаэль Гросси посетил АЭС, чтобы оценить обеспечение ядерной безопасности. Поездка для Гросси сложная, ведь ему все тяжелее подбирать слова, чтобы исключить упоминание Украины. Этим утром, в ванной, он настолько глубоко был погружен в свои мысли, что даже не заметил оставшуюся около уха и на бакенбардах пену для бритья. О деталях этого неоднозначного визита — корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Снова атомная станция и снова обстрел ВСУ. Но на этот раз не Запорожская, а Курская АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осматривает последствия атаки украинского беспилотника.

Рафаэль Гросси лично увидел следы ударов, нанесенных ВСУ по территории станции, а также осмотрел некоторые энергоблоки, к примеру, третий, и убедился в его работе установленной мощности. А также осмотрел четвертый энергоблок, который сейчас находится в плановом ремонте.

Но опять ни слова про украинских боевиков. Будто их и вовсе не существует. Впрочем, не замечать атаки ВСУ становится сложнее. Слишком серьезные могут быть последствия.

«В случае внешнего воздействия на активную зону реактора произойдет ядерный инцидент. Я не говорю, что это будет второй Чернобыль, но последствия будут очень серьезными. 00:19 В отличие от Запорожской АЭС или других атомных станций по миру, где присутствует защитный купол, способный выдержать столкновение с самолетом, данная АЭС построена как обычное здание», — заметил Гросси.

Это значит, что обстрел ствольной или реактивной артиллерии, не говоря уже о баллистических ракетах, корпус энергоблока не выдержит. Будет взрыв с последующим радиационным выбросом. Поэтому Рафаэль Гросси сразу отметил, что ситуация крайне серьезная.

«Первым шагом к соблюдению режима безопасности на АЭС будет выполнение и соблюдение пяти принципов, которые были сформулированы МАГАТЭ в ходе заседания одного из Советов безопасности ООН. В частности, в число этих принципов входит такой: атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военной атаки», — напомнил Гросси.

О том, что атака на Курскую АЭС ударит по мировой атомной энергетике, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

«Достаточно оперативно наши коллеги отреагировали на приглашение, прибыли, и в общем, детально разобрались в положении дел на станции. Увидели то напряжение, которое сегодня есть в Курчатове, на площадке действующей станции, на строительной площадке. И тот набор мер, который обеспечивает безопасность, в первую очередь, людей и объектов», — отметил Лихачев.

В Курчатов приехали десятки иностранных журналистов китайских, арабских, британский и французских СМИ. Визит главы МАГАТЭ в Курчатов занял около шести часов. После Гросси он отправился в Киев, где речь пойдет о безопасности на Запорожской АЭС.