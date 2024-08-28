Три мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела ВСУ
Пушилин: три мирных жителя пострадали в Горловке в результате обстрела ВСУ
Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
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Украинские боевики выпустили по городу более десяти 155-миллиметровых снарядов.
Три жителя Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что атаке ствольной артиллерии противника подвергся Центрально-Городской район. В результате ранения средней степени тяжести получила женщина 1950 года рождения, а также мужчина и женщина 1969 года рождения. Всем им оказана медицинская помощь.
Кроме того, украинские боевики повредили семь жилых домов в Петровском районе Донецка, а также Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки.
По словам Дениса Пушилина, ВСУ провели шесть атак и выпустили более десяти боеприпасов калибра 155 миллиметров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, ранив находившуюся за рулем 52-летнюю женщину.