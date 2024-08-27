Водитель сбил двух выбежавших на дорогу малолетних братьев в Москве

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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По словам очевидцев, мальчики неожиданно оказались перед самым капотом автомобиля.

Легковой автомобиль сбил двух братьев шести и девяти лет, выбежавших на дорогу на улице Кошкина в Москве. Об этом РЕН ТВ рассказали очевидцы происшествия.

По их словам, мальчики неожиданно выбежали на проезжую часть из-за автобуса, когда на пешеходном светофоре уже загорелся красный сигнал, и оказались прямо перед капотом автомобиля. Водитель не успел среагировать.

«Сперва свист был, после — торможение и удар. Когда пришел, двое парней лежали. Один там кричал, который помладше был. Постарше просто лежал молча», — рассказал очевидец Олег Кружалин.

Оба брата после ДТП были госпитализированы. По предварительным данным, у них легкие ушибы.

Полиция выясняет, как малолетние дети оказались на улице без присмотра родителей.

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