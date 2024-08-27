СК начал проверку после нападения охранника на женщину в больнице Новосибирска

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Два пьяных «секьюрити» оскорбляли посетительницу, не стесняясь в выражениях, и пытались вытолкать ее из учреждения.

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения охранника на женщину в Новосибирской гинекологической больнице № 2. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Накануне появилась информация о том, что в Новосибирске пьяные охранники медицинского учреждения напали на женщину, которая пришла навестить дочь.

Нетрезвых мужчин привело в ярость сделанное женщиной замечание по поводу их состояния. Один из них попытался выбить из рук посетительницы смартфон, но не смог ее догнать.

На кадрах, снятых женщиной, видно, что «секьюрити» едва стоят на ногах, и у них заплетается язык. Также слышно, как они нецензурно выражаются в адрес посетительницы.

В результате происшествия напавший на женщину охранник уволен. Руководство больницы принесло извинения пострадавшей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске разгорелся скандал из-за пьяных охранников. В центре громкого скандала оказалась вторая гинекологическая больница.