Фото: www.globallookpress.com / Geraint Nicholas

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Страна 27 августа отметила 33 года своей суверенности: на официальных мероприятиях царит торжество русофобии и «антисоветизма».

Молдавия 27 августа отметила тридцать третью годовщину обретения независимости. Однако, если республика от чего-то и не зависит, так это «от здравого смысла, суверенности, демократических ценностей и терпения к иной, не провластной, точке зрения». Об этом говорится в статье EADaily.

Автор отмечает, что нынешняя власть в Молдавии стала «независимой» от народа и даже самого государства. Она правит только своими сторонниками, а все остальные, которых большинство, для нее — «враги, манкурты, пятая колонна и гибридная угроза».

«Впервые власть даже не пытается имитировать, что она управляет всей страной и служит всему обществу. Впервые власть заявляет публично и открыто, что она только лишь обслуживает вектор евроинтеграции, вернее, обслуживает какие-то процессы, которые кем-то названы евроинтеграцией», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в день так называемой независимости на официальных мероприятиях царит торжество русофобии, антисоветизма, антикоммунизма и прославление Румынии. Независимость в понимании нынешней молдавской власти обязательно требует кого-то ненавидеть, на ком-то вымещать злобу, кого-то притеснять, констатирует автор.

«Процесс, который нынешняя власть обслуживает, не привязан к независимости. Он, вообще, уже не привязан ни к чему в пределах границ государства. И власть потому не привязана ни к стране, ни к государству, ни к народу. У власти есть процесс, кем-то названный евроинтеграцией, и ей большего не нужно. Да она на большее и не способна и к чему-то большему потому и не стремится», — делается вывод в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Молдавии боятся быть втянутыми в противостояние России и НАТО, если Майя Санду останется у власти.