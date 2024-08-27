Машина экс-депутата Рашкина попала в ДТП с лосем

Фото: 5-tv.ru

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В 2021 году он уже был замешан в скандале с убийством дикого животного.

Машина экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина попала в ДТП с лосем в Саратовской области. В распоряжении 5-tv.ru появились фото с места происшествия, на которых видна туша погибшего животного и автомобиль с разбитым лобовым стеклом.

Как отмечает РЕН ТВ, что инцидент произошел 23 августа около пяти часов утра на дороге между селами Широкое и Большая Каменка.

Сбивший лося автомобиль Lada Largus числится за Рашкиным. Именно на этой машине бывший депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу лося. 5-tv.ru

Дело Рашкина

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин оказался в центре скандала 29 октября 2021 года. Тогда автомобиль, которым он управлял, остановили в лесу в Саратовской области и нашли в багажнике разделанную тушу лося.

Парламентарий изначально заявил, что нашел уже разделанную тушу животного и просто погрузил ее в машину. При этом на одежде Рашкина обнаружили следы крови, а в лесу нашли ружье и охотничий билет на имя депутата.

По версии следствия, Рашкин после убийства лося вместе с соучастниками разделал тушу с помощью ножей и топора, и спрятал оружие.

Несколько недель депутат отмалчивался и сбегал от журналистов, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о происшествии с лосем. Однако затем выпустил «видеопризнание», в котором заявил, что якобы перепутал лося с кабаном.

В конце ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности, после чего в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Калининский районный суд Саратовской области в марте 2022 года приговорил экс-депутата к трем годам заключения условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться на два года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители проводят обыски у Николая Степанова, бывшего помощника лишенного полномочий экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина.