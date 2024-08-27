«Небольшая камера»: в каких условиях окажется Дуров, если его отправят в СИЗО

Павлу Дурову в СИЗО Парижа могут предоставить душ и компьютер без Интернета

Фото: 5-tv.ru

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Основателя Telegram до сих пор держат под стражей в Париже.

В субботу, 24 августа, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту. Все это время его держат под стражей и, скорее всего, он может оказаться в СИЗО, где ему могут предоставить душ и компьютер без доступа в сеть. О возможных условиях содержания предпринимателя во французском следственном изоляторе рассказал aif.ru вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

Миллиардер, по словам правозащитника, может оказаться в одиночной камере площадью 16 квадратных метров. При этом он будет иметь возможность покупать продукты и хранить их в холодильнике.

«Учитывая список обвинений, Павла могли поместить в небольшой одиночной камере порядка 16 квадратных метров. Все необходимое там должно быть — кровать, стол, стулья. Возможно даже холодильник и душ», — отметил Мельников.

Эксперт считает, что предпринимателя могут незаконно держать под стражей несколько месяцев и это будет расцениваться как вид пытки. Дело громкое, поэтому у камеры постоянно будет дежурить отдельный охранник.

К таким выводам правозащитник пришел после истории предпринимателя Александра Винника, который находился в СИЗО Франции перед высылкой в США.

«Мы знаем, как строго Павел Дуров подходит к вопросу питания, но в следственном изоляторе никаких диет не предусмотрено. <…> Если вспоминать случай Александра Винника, то со временем у него появился компьютер без выхода в Интернет — такая опция может быть официально доступна за отдельную плату», — добавил Мельников.

Он добавил, что уполномоченный по правам человека во Франции до сих пор не ответил на запросы Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом. Подробности ситуации с Дуровом тщательно скрываются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно об аресте Дурова к этому часу.