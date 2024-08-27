Создание нового глобального центра? В чем смысл визита Ли Цяна в Москву и Минск

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Пекин, Москва и Минск активизируют действия по формированию новой системы международных отношений.

Трансформация международной геополитической системы заставляет глобальных и региональных игроков искать партнеров, чтобы усилить свои позиции в новой картине мира. Подтверждением этому стал визит премьера Государственного совета КНР Ли Цяна в Москву и Минск, пишет EADaily.

Автор публикации отмечает, что для Китая стратегическое соперничество с США, Евросоюзом и их союзниками стало принимать жизненно важный характер. В связи с этим Пекин в последние годы уделяет особое внимание сотрудничеству с Россией и Белоруссией, формируя костяк некой антизападной коалиции.

На важность отношений с Москвой и Минском указывает то, что китайский представитель выделил на поездку в обе столицы несколько дней. Это свидетельствует о большом объеме вопросов, который сторонам предстояло обсудить и решить, подчеркивается в статье.

Так, результатом поездки Ли Цяна в Москву стало решение о наращивании промышленной и научной кооперации, увеличении турпотоков в обоих направлениях, расширении внешнеторгового использования национальных валют. Кроме того, Москва и Пекин заявили об объединении усилий против внешнего давления ради того, чтобы стабилизировать «новое мироустройство».

Коммюнике по итогам визита Ли Цяна в Минск также определяет ключевые направления сотрудничества, в числе которых увеличение и оптимизация торговли, промышленная кооперация, развитие ИКТ, технико-экономическая и кредитная помощь, развитие взаимосвязанной транспортной сети, сотрудничество в научно-технической сфере и сельском хозяйстве.

В заявлениях политического характера Китай и Белоруссия осудили одностороннее применение принудительных мер как способа вмешательства во внутренние дела государств.

Таким образом, говорится в статье, визит Ли Цяна в Россию и Белоруссию свидетельствует о том, что три страны активизируют действия по формированию новой системы международных отношений.

«Несмотря на то, что основной упор на официальном уровне был сделан на вопросы экономики и гуманитарного сотрудничества, нельзя сомневаться в том, что стороны обсуждали и более серьезные проблемы, как политического, так и военного характера, но за закрытыми дверями», — резюмирует автор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по итогам визита в Россию китайской делегации во главе с премьером госсовета КНР Ли Цяном стороны подписали соглашения на триллионы рублей.