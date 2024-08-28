Крохотная битва за фигуру: сколько калорий в маслинах и оливках

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

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Один из плодов содержит чуть больше жиров, чем другой.

Больше всего калорий содержится в плодах оливкового дерева, которые собирают в ноябре или декабре. Они крайне полезны для тех, кто столкнулся с проблемами сердечно-сосудистой системы. Речь идет о черных маслинах, о чем пишет aif.ru.

Журналисты издания указали, что в 100 граммах маслин содержится как минимум 145 килокалорий. Это на 30 больше, чем у зеленого соперника в виде оливки. Отмечается, что все дело в чуть большем содержании жиров в черном плоде.

Примечательно, что в маслине меньше белка, углеводов и пищевых волокон. При этом собираемые на том же дереве, но в сентябре или октябре оливки полезны для поддержания работы кишечника.

Стоит добавить, что зеленый плод полезен и тем, что способен побороть чувство голода. Причем также важно совмещать оливки и с другими продуктами, чтобы добиться наилучшего эффекта.

Ранее 5-tv.ru писал, как в оливках нашли уникальную кислоту. Сообщалось, что с ее помощью можно снизить уровень сахара и даже похудеть.