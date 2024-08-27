Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский

Фото: Telegram / Московский театр Эрмитаж / ermistage

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Творец был автором фирменного стиля учреждения культуры.

Главный художник театра «Эрмитаж» — Евгений Добровинский — умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте театра, где работал творец.

«Каллиграф, дизайнер, педагог, коллега и друг. Он создал афиши почти ко всем спектаклям театра, именно он является автором нашего фирменного стиля», — отметили в театре.

Последней работой деятеля искусств была афиша к новому спектаклю Михаила Левитина «Веселая женщина». Евгений Максович часто посещал репетиции.

«Он мой человек. Он наш человек. Без него будет трудно», — приводится цитата Левитина.

Член Союза дизайнеров и Союза художников России работал в театре с 1980-х годов. Выставки художника, лекции и мастер-классы проходили в Австрии, Швеции, Германии и многих других странах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер 33-летний регбист московского «Спартака» Андрей Черемных.