В Тюмени врачи спасли ребенка, заменив часть его сердца на протез
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey
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Сложнейшую операцию провели кардиохирурги областной больницы.
В Тюменской области врачи спасли жизнь мальчику, выполнив сложнейшую операцию по замене митрального клапана сердца на механический протез. Об этом сообщает агентство URA.RU.
«Кардиохирурги Областной клинической больницы № 1 впервые в регионе провели сложнейшую и очень редкую операцию — полное удаление митрального клапана сердца и замену его искусственным механическим протезом», — говорится в сообщении.
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