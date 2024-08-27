Ирина Дубцова заявила о мошенниках, которые выманивают деньги от ее имени

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Аферисты атакуют звезд российской эстрады.

Певица Ирина Дубцова стала жертвой мошенников. Злоумышленники от ее имени связываются с людьми и просят у них крупные суммы. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

«С моего номера (якобы с моего) пишут моим друзьям и коллегам и просят перевести миллион рублей и другие суммы! Это, естественно, не я! Ничего никому не переводите! Это мошенники!» — предостерегла подписчиков исполнительница.

Уже не в первый раз звезды российской эстрады становятся жертвами махинаций мошенников.

Прежде от действий злоумышленников пострадала певица Лариса Долина. Она продала свою квартиру и перевела все полученные средства на якобы «безопасный» счет, поддавшись манипуляциям со стороны фейковых «сотрудников спецслужб». По итогу, знаменитость потеряла более 180 миллионов рублей, лишившись квартиры и накопленных сбережений.

Недавно едва не оказался в похожей ситуации и артист Николай Басков. По словам певца, ему позвонили злоумышленники якобы из Кремля и попросили крупную сумму на нужды Курской области после агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мошенники обманули телеведущую Ляйсан Утяшеву на более чем 100 тысяч рублей.