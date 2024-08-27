ЦБ аннулировал брокерскую лицензию «Голдман сакс банка»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Сама организация объявила об уходе из России еще в 2022 году.

Центральный Банк России аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности ООО «Голдман сакс банк». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

На официальном сайте регулятора уточняется, что решение было принято на основании заявления самой организации. Лицензия на брокерскую деятельность кредитной организации аннулирована с 27 августа 2024 года.

В конце 2023 года стало известно, что «Голдман Сакс банк» (дочерняя структура международной Goldman Sachs Group) оставит себе лишь одну лицензию в России. Кредитная организация ушла с торгов на Московской бирже. В 2022 году президент России Владимир Путин утвердил список банков, продажа которых возможна только по специальному разрешению главы государства. Туда включен и американский «Голдман Сакс банк».

В марте 2022 года, сразу после начала специальной военной операции, Goldman Sachs объявил об уходе из России «в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями», став первым крупным американским инвестбанком, принявшим такое решение.

Ранее глава российского государства Владимир Путин позитивно оценил состояние экономики РФ. По его словам, ВВП страны возрос на 4,6 процента за первое полугодие 2024 года.