Яна Рудковская готова стать «феей-крестной» на свадьбе Лепса

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Продюсеру сейчас поступает множество предложений по организации торжественных мероприятий.

Продюсер Яна Рудковская готова стать феей-крестной на свадьбе певца Григория Лепса с его молодой возлюбленной Авророй Кибой. Для знаменитости это не впервые. О своей новой роли телеведущая рассказала корреспонденту 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

Бизнесвумен сейчас поступает множество предложений организовать свадьбу, ведь совсем недавно Рудковская помогала в подготовке к торжеству фигуристам Александре Трусовой и Макару Игнатову. Уже тогда она назвала себя «феей-крестной».

«Я буду в роли феи-крестной. И организатор, и фея-крестная», — улыбается знаменитость.

У Рудковской даже есть уже своя фишка. Вместо обручальных колец она придумала обмениваться жениху и невесте специальными браслетами.

«Я выношу браслеты. На одном браслете „девочка“, она надевает своему мужчине. А мужчина себя „мальчика“ надевает ей», — объяснила «фея-крестная».

На вопрос журналистов о том, будет ли бизнесвумен феей-крестной на свадьбе Лепса, Рудковская сказала, что если певец ее попросит, то она непременно вынесет паре эти браслеты.

«Я считаю, что любви все возрасты покорны. У меня первый муж (бизнесмен Виктор Батурин — Прим.ред) был на 19 лет меня старше. Второй на семь лет младше. Так что у меня есть два кейса», — оценила союз Лепса Рудковская.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Рудковская раскрыла диету Киркорова.